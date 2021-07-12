Драки, бег в трусах и самоистязание: с чем столкнулись бойцы ГБР в выходные

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

В Агентстве Безопасности ГВАРДИЯ рассказали о самых резонансных происшествиях, случившихся в Новосибирске в выходные дни. Нарушителями общественного порядка в основном были лица, находившиеся в нетрезвом состоянии.

10 июля в 0.54 кнопка тревожной сигнализации была нажата в пабе на улице Ленина. Менеджер заметила, что компания подвыпившей молодежи стала разговаривать значительно громче и агрессивнее. Во избежание перехода конфликта в драку она вызвала ГБР. В присутствии бойцов посетители успокоились и остались отдыхать в баре дальше. Но предчувствие не обмануло менеджера: в 1.32 гости снова поссорились и устроили драку. Повторно прибывший экипаж ГБР ГВАРДИИ разнял дерущихся и выпроводил их из заведения.

10 июля в 13.11 бойцы группы быстрого реагирования выпроводили нарушителя из цветочного магазина на улице Ватутина. Там покупатель, предположительно находившийся в состоянии алкогольного опьянения, хамил продавцу и нецензурно ругался.

10 июля помощь ГБР ГВАРДИИ потребовалась, чтобы выпроводить из ресторана на Красном проспекте молодого человека, категорически отказывавшегося покидать любимое заведение. Не обращая внимания на то, что ресторан закрылся, парень заказывал одну кружку пива за другой, заявляя, что не уйдет, пока не выпьет их. В итоге заведение, закрывающееся в полночь, закрылось на полчаса позже - когда бойцы ГБР передали задержанного хулигана сотрудникам полиции.

11 июля селфхарм (от англ. self-harm), или, по-другому, самоповреждение, пресекли бойцы ГБР ГВАРДИИ. В 21.04, возвращаясь с отработанного тревожного события, они заметили на проезжей части напротив дома № 16/5 по улице Петухова молодого человека в трусах, наносящего самому себе «розочкой» (отбитым горлышком от стеклянной бутылки) порезы. На момент обнаружения у него были рваные и резаные раны на руках и животе. Сам он явно был неадекватным - вероятнее всего, находился в состоянии наркотического опьянения. Отобрав опасный предмет, «гвардейцы» вызвали на место происшествия бригаду скорой помощи и полицейских.

12 июля в 0.48 еще один неадекватный гражданин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, был задержан бойцами ГБР. Одетый тоже только в трусы, он босиком бегал по этажам жилого дома на улице Гоголя, выкрикивая матерные слова. Задержанного нарушителя ночного покоя и общественного порядка «гвардейцы» передали полицейским.