Новосибирца, укравшего 9 велосипедов, отправили в колонию строгого режима

Новосибирцу, укравшему 9 велосипедов, вынесли приговор. Фото: Иван МАКЕЕВ

Новосибирцу, укравшему 9 велосипедов, вынесли приговор. Об этом сообщили в Советском районном суде.

«Железных коней», оставленных без присмотра, мужчина присматривал во дворах и на парковках советского района. Его обвиняли в краже с причинением значительного ущерба по части 2 статьи 158 УК РФ.

— В соответствие с частью 2 статьи 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — сообщили в Советском районном суде.

Однако с таким строгим приговором мужчина не согласился и попытался его обжаловать.

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