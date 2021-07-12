Андрей Травников потребовал ускорить разработку ПСД крупных объектов транспортной инфраструктуры в Новосибирской области. Фото: предоставлено правительством НСО.

В понедельник, 12 июля, на оперативном совещании в Правительстве губернатор региона Андрей Травников поручил обеспечить подготовку проектно-сметной документации по важнейшим транспортным объектам до ноября 2021 года. Известно, речь об этом шла на прошлой неделе во время рабочей поездки первого заместителя Председателя Государственной Думы ФС РФ Александра Жукова в Новосибирскую область.

Андрей Травников подчеркнул, крупные объекты транспортной инфраструктуры — это объекты дорогостоящие, и без привлечения средств из федерального бюджета в ближайшие годы самостоятельно их реализовать невозможно. Имеются в виду проекты «Городская электричка», сети дорог программы Академгородок 2.0, включая реконструкцию Бердского шоссе, а также о развитии новосибирского метрополитена.

О полной готовности проектно-сметной документации главе региона доложил замминистра транспорта и дорожного хозяйства Вячеслав Невежин. Так, документы готовы по нескольким объектам: Академгородок 2.0: пешеходный мост в районе Первомайки через Бердское шоссе, дорога Барышево-Орловка-Кольцово и дорога Инская-Барышево К19р. При этом объекты «Въезд на Октябрьский мост» и «Развязка в Матвеевке» требуют актуализации.

Губернатор отметил, в Правительство РФ нужно предоставить дополнительные обоснования для получения поддержки. По словам Андрея Травникова нужно сфокусироваться на подготовке ПСД и получении положительного заключения государственной экспертизы.

По требованию губернатора министерство транспорта и дорожного хозяйства региона, а также от муниципалитеты должны согласовать ПСД по всем этим объектам до ноября, когда будут приниматься бюджетные решения на 2022 год. Кроме того, минтрансу области нужно организовать выездное совещание с руководством Новосибирска и Кольцово по вопросу согласования используемых проектных решений.

Также известно, что Западно-Сибирская железная дорога ранее уже подтвердила, что по проекту «Городская электричка» она самостоятельно ведет разработку документации для обоснования инвестиций.

В правительстве также уточнили, что еще один важный проект для Новосибирска — развитие метрополитена.

По информации мэра города, Анатолия Локтя, готова проектно-сметная документация первой части достройки Дзержинской линии новосибирского метрополитена. Сейчас она находится в госэкспертизе. Источник финансирования также подтвержден.

Андрей Травников поручил мэрии города в письменном виде предоставить всю подробную информацию о текущей ситуации с разработкой и согласованием ПСД.

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