Более 1200 школ, детсадов и учреждений допобразования будет отремонтировано в регионе к новому учебному году

В Новосибирской области к началу нового учебного года будет отремонтировано более 1200 образовательных организаций. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области к началу нового учебного года будет отремонтировано более 1200 образовательных организаций. Ремонтная кампания идет в в школах, детских садах и учреждениях допобразования.

Как прокомментировал министр образования Сергей Федорчук, в 2021 году запланированы выборочные капитальные ремонтные работы в 1210 образовательных организациях.

— Работы будут проведены в 674 школах, 452 детских садах и 84 учреждениях дополнительного образования, — подчеркнул Сергей Федорчук. — В остальных образовательных организациях Новосибирской области запланировано проведение текущих и поддерживающих ремонтов в рамках подготовки к новому учебному году.

На проведение этих ремонтных работа планируется выделить 990 миллионов рублей.

В министерстве образования региона подчеркнули: при планировании ремонтных работ в первую очередь учитывались замечания и предписания надзорных служб, полученные в ходе приемки организаций к 2020-2021 учебному году и при плановых проверках Роспотребнадзора, ГО ЧС и Ростехнадзора. Работы находятся на контроле Правительства региона.

В числе основных работ — замена окон на пластиковые стеклопакеты, ремонт кровель, фасадов, пищеблоков и обеденных залов, спортивных залов, систем отопления, а также общестроительные работы. Также запланированы ремонтные работы в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Современная школа»: создание и функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».

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