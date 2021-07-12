Пробки в Новосибирске на вечер 12 июля 2021 года: на улице Восход не проехать

Пробки достигли 4 баллов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пробки в Новосибирске на вечер 12 июля 2021 года сковали город. Как сообщает сервис «2GIS» заторы на дорогах уже достигли 4 баллов.

На правом берегу пробки образовались на улицах Восход, Кирова и Добролюбова. Небольшой затор из машин начинается с улицы Фабричная и тянется до станции метро «Речной вокзал». Так же водителям придется долго стоять в пробках на улицах Ипподромская, Красный проспект и Фрунзе.

На левом берегу пробка начинается от проезда Энергетиков и длится до площади Труда. Немного дольше обычного автомобилистам придется постоять на улицах Троллейной, Невельской и Титова.

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