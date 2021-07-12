В Новосибирской области за развитие казачества введут награду

Законопроект был на рассмотрении со 2 июля. Фото: "Новая Сибирь".

Министерство региональной политики закончило рассмотрение законопроекта, позволяющего учредить новые ведомственные награды. В их числе почетный знак «За вклад в развитие казачества в Новосибирской области». Об этом сообщает издание «Новая Сибирь».

Награду с удостоверением будут выдавать тем, кто участвовал в деятельности, связанной с казачеством на территории Новосибирской области. При этом будут учитываться определенные сроки — не меньше 2-х лет и не ранее чем через три года после последнего награждения. Новые заслуги также будут иметь в виду.

— Награждение Почетным знаком производится за вклад в реализацию государственной политики РФ в отношении казачества на территории Новосибирской области, участие в реализации соглашений и проектов в сфере казачества, в развитии казачьего движения, патриотического воспитания на основе казачьих традиций и обычаев, — говорится в указе.

Кроме того, подписано соглашение между министерством образования Новосибирской области и Новосибирским отдельским казачьим обществом. Этот документ позволит проводить совместные мероприятия военно-патриотической направленности.

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