Ливни, грозы, град: синоптики выпустили экстренное предупреждение для Новосибирской области

Погода испортится уже 14 июля. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В понедельник, 12 июля, стало известно, что в Новосибирскую область идет резкое похолодание. На смену солнцу и жаре в регион нагрянут дожди, ливни, грозы и даже град. Кроме того, усилится ветер — его порывы достигнут 18-23 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии со ссылкой на Западно-Сибирский гидрометцентр.

— Из-за смены погоды возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением или обрывом линий связи и электропередач, падением слабо закрепленных конструкций, срывом кровель со зданий и сооружений, — предупредили метеорологи.

Так, по информации сайта «Яндекс Погода», 14 июля будет еще довольно жарко — +23…+25 градусов. Однако весь день будет идти дождь. Порывы южного ветра достигнут 3,9 метров в секунду. А вот в четверг, 15 июля, заметно похолодает — до + 17…+19 градусов. По данным синоптиков, будет идти дождь, который кончится лишь к вечеру. Ветер ожидается юго-западный, с порывами до 5,5 метров в секунду.

Жителям Новосибирской области напомнили, в случае ЧС, нужно звонить по телефонам — 051, 218-68-88 или 227-44-44.

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