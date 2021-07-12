Ветеринар рассказал, как сибиряки держали в ванной пятиэтажки свинью

В квартире пятиэтажки у сибиряков жила свинья. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В понедельник, 12 июля, в эфире радио «Комсомольская правда-Новосибирск» главный ветеринар Новосибирской области Владимир Теске рассказал о сибиряках, которые держали дома свинью . Животное жило в квартире пятиэтажки.

— Мы выезжаем вакцинируем от чумы свиней, поступило сообщение, я еще удивился, что дом пятиэтажный. Прихожу и говорю жильцам, наверное, я адресом ошибся, а они мне: «Нет-нет, проходите!» Прохожу и вижу хрюшу в ванной, — рассказал Владимир Теске.

Через два месяца свинья переехала жить на дачу сибиряков.

Со слов ветеринаров, такое он видел впервые. А вот куры на лоджии живут сплошь и рядом. По мнению Владимир Теске, если животные не мешают соседям, то они вполне могут жить в квартирах.

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