Новосибирский оперный певец выиграл 32,5 тысячи, предсказав победу Италии на Евро-2020

Карен Мовсесян очень надеялся на победу Италии. Даже не из-за денег. Фото: Карен Мовсесян
Солист новосибирского оперного театра Карен Мовсесян оказался отчаянным футбольным болельщиком. Он признался КП-Новосибирск, что еще в начале Евро-2020 поставил деньги на любимую команду – сборную Италии.
Учитывая, что тогда было колоссальное количество претендентов на кубок, коэффициент букмекеры предлагали высокий – 7,5.
Поклонники французов, бельгийцев, испанцев, англичан и других игроков, поставившие на победу своих фаворитов, в итоге потерпели фиаско. А вот Мовсесян выиграл. Его 5 тысяч рублей превратились в 37,5 тысяч.
- Я надел шарфик с цветами итальянского флага и сходил за выигрышем, - поделился с КП-Новосибирск певец. – На выигранные деньги куплю себе еще что-нибудь из экипировки Италии и сделаю какое-нибудь доброе дело. Как сделаю – тоже вам расскажу.
Напомним, сборная Италии в финале Евро одержала победу над сборной Англии, удачно проведя серию пенальти.
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