Новосибирский оперный певец выиграл 32,5 тысячи, предсказав победу Италии на Евро-2020

Карен Мовсесян очень надеялся на победу Италии. Даже не из-за денег. Фото: Карен Мовсесян

Солист новосибирского оперного театра Карен Мовсесян оказался отчаянным футбольным болельщиком. Он признался КП-Новосибирск, что еще в начале Евро-2020 поставил деньги на любимую команду – сборную Италии.

Учитывая, что тогда было колоссальное количество претендентов на кубок, коэффициент букмекеры предлагали высокий – 7,5.

Поклонники французов, бельгийцев, испанцев, англичан и других игроков, поставившие на победу своих фаворитов, в итоге потерпели фиаско. А вот Мовсесян выиграл. Его 5 тысяч рублей превратились в 37,5 тысяч.

- Я надел шарфик с цветами итальянского флага и сходил за выигрышем, - поделился с КП-Новосибирск певец. – На выигранные деньги куплю себе еще что-нибудь из экипировки Италии и сделаю какое-нибудь доброе дело. Как сделаю – тоже вам расскажу.

Напомним, сборная Италии в финале Евро одержала победу над сборной Англии, удачно проведя серию пенальти.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.