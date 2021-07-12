В Новосибирске до конца 2021 года запустят 10 модернизированных трамваев. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске до конца 2021 года начнут ездить 10 модернизированных трамваев. Транспорт, который прибыл в город из Москвы, выведут на маршруты правобережья. Об этом рассказали в пресс-центре мэрии в понедельник, 12 июля.

— Вагоны оснащены современными технологиями, позволяющими значительно сэкономить электроэнергию. А транзисторная система управления и отсутствие реостатов обеспечит плавное движение и набор скорости, что сделает поездку намного комфортнее. В вагонах также есть устройства для безналичной оплаты проезда, — уточнили в мэрии.

Известно, два вагона уже ввели в эксплуатацию, еще один выпустят на линию до конца этого месяца. Остальные трамваи также готовят к выпуску на линии. В мэрии добавили, модернизированный транспорт прослужит не менее 10 лет.

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