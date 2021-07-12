Видео горящего грузовика у высотки в Новосибирске появилось в соцсети

В Новосибирске загорелся грузовик на стройке. Фото: АСТ-54

В понедельник, 12 июня, в Октябрьском районе Новосибирска загорелся грузовик. Это произошло у строящейся высотки на улице Лескова.

Очевидцы сняли на видео, как полыхает автомобиль. Огонь распространялся из кабины. Напуганные рабочие вызвали спасателей.

В ГУ МЧС по Новосибирской области подтвердили: когда они прибыли машина полыхала открытым огнем.

— Сообщение поступило в 11.05. Огнем поврежден моторный отсек и фургон. Водитель находился на месте инцидента, не пострадал, — уточнили ГУ МЧС по Новосибирской области.

Причину возгорания предстоит еще выяснить.

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