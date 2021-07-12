В Новосибирской области с начала летних каникул утонули четверо детей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 12 июля, стало известно, сколько детей утонули в Новосибирской области с начала летних каникул. Об этом на аппаратном совещании в правительстве сообщил Виктор Орлов, начальник ГУ МЧС РФ по Новосибирской области.

— С начала школьных каникул в трех районах области в водоемах уже погибли четыре ребенка, — уточнил Виктор Орлов.

Он также выступил с инициативой провести в пятницу, 16 июля, комиссию по чрезвычайным ситуациям из-за гибели людей на воде. Губернатор Новосибирской области Андрей согласовал это предложение.

В МЧС добавили, сотрудники ведомства продолжают проверять места купания. Они проводят с сибиряками, отдыхающими у воды, профилактические беседы.

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