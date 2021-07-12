Новосибирский вирусолог рассказал, сколько может еще быть волн заболеваемости коронавирусом в 2021 году

Новосибирский вирусолог рассказал, сколько может еще быть волн заболеваемости коронавирусом в этом году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В понедельник, 12 июля, стало известно о том, сколько волн заболеваемости коронавирусом может еще случиться в 2021 году. Об этом КП-Новосибирск рассказал Сергей Нетесов, доктор биологических наук, профессор НГУ, член-корреспондент РАН

— Остановить пандемию можно сейчас лишь оперативной тотальной вакцинацией. Если мы будем продолжать «вакцинироваться» в прежнем темпе, то у нас будут и 4-ая, 5-ая и 6-ая волна. И любой специалист , понимающий всю серьезность ситуации даст такой же прогноз, — отметил ученый.

Нетесов также добавил, что во избежание новых волн нужно гораздо строже чем сейчас соблюдать противоэпидемические меры, которыми многие пренебрегают.

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