Новосибирский вирусолог рассказал, сколько может еще быть волн заболеваемости коронавирусом в 2021 году

Новосибирский вирусолог рассказал, сколько может еще быть волн заболеваемости коронавирусом в этом году
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В понедельник, 12 июля, стало известно о том, сколько волн заболеваемости коронавирусом может еще случиться в 2021 году. Об этом КП-Новосибирск рассказал Сергей Нетесов, доктор биологических наук, профессор НГУ, член-корреспондент РАН
— Остановить пандемию можно сейчас лишь оперативной тотальной вакцинацией. Если мы будем продолжать «вакцинироваться» в прежнем темпе, то у нас будут и 4-ая, 5-ая и 6-ая волна. И любой специалист , понимающий всю серьезность ситуации даст такой же прогноз, — отметил ученый.
Нетесов также добавил, что во избежание новых волн нужно гораздо строже чем сейчас соблюдать противоэпидемические меры, которыми многие пренебрегают.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер