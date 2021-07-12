Под Новосибирском из-за пожара на ферме погибли 40 телят

Пожар уничтожил ферму под Новосибирском. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по НСО

В селе Павлово Венгеровского района сгорела ферма. В огне погибли 40 телят. ЧП произошло вечером 11 июля. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

-Огонь уничтожил здание фермы. Площадь пожара составила около 1000 квадратных метров. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание бойлера с водой, — уточнили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Со слов хозяина фермы и доярки, огонь начал распространяться с кормокухни, где стоял бойлер.

— Три дня назад хозяева фермы поменяли автомат защиты, потому что старый вышел из строя — пахло проводкой. 8 июля его заменили, — сообщил инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Венгеровскому району ГУ МЧС России по Новосибирской области Дмитрий Петров.

Точную причину пожара установят дознаватели.

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