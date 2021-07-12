В Новосибирске семь человек погибли в ДТП из-за неиспользования ремней безопасности. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В понедельник, 12 июля, стало известно, что с начала 2021 года в Новосибирске произошло 50 ДТП, в которых сопутствующим фактором стало неиспользование ремней безопасности. Жертвами таких аварий стали 7 человек. Об этом сообщили в ГИБДД по Новосибирску.

— Кроме того, в этих авариях различные травмы получили 65 человек, — добавили в ведомстве.

Так, с 12 июля по 16 июля, новосибирские гаишники проведут профилактическое мероприятие «Ремень безопасности». Оно направлено на снижение тяжести последствий при авариях. Полицейские проверят, пристегиваются ли новосибирские водители и пассажиры.

— За неиспользование ремней безопасности предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 1000 рублей, — напомнили в ГИБДД.

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