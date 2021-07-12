В Новосибирске бухгалтер, похитившая 11 миллионов рублей, предстанет перед судом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске будут судить сотрудницу «Центра бухгалтерского и информационного обеспечения Черепановского района». Женщине с помощью мошеннической схемы удалось присвоить себе крупную сумму — почти 11 миллионов рублей. Прокуратура региона утвердила в отношении нее обвинительное заключение.

— Следствие установило, в 2013 — 2019 годах, бухгалтер формировала ведомости и вносила недостоверные сведения в реестры на выплату заработной платы. Так, зарплату она начисляла несуществующим лицам. Затем она обналичивала бюджетные средства и тратила их на свои нужды, — уточнили в прокуратура по Новосибирской области.

В результате преступных действий сибирячка похитила почти 11 миллионов рублей, которые принадлежали трем сельским школам.

Уголовное дело в отношении бухгалтера направили в Центральный районный суд. Там его в ближайшее время рассмотрят по существу.

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