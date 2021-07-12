Новосибирца сбила машина и скрылась: он остался лежать со сломанной ногой

Новосибирца сбил автомобиль и скрылся. Фото: ГИБДД по Новосибирску
В ночь на 12 июля в Кировском районе Новосибирска автомобиль сбил 42-летнего мужчину. Машина с места аварии скрылась. Мужчину с переломом голени отвезли в больницу на «Скорой помощи». Об этом сообщили в ГИБДД по городу.
— Авария произошла около 23.00. Машина ехала по улице Гэсстроевская со стороны улицы 1-й Гэсстроевский переулок в сторону улицы 4-й Гэсстроевский переулок. У дома №3 по улице Гэсстроевская автомобиль сбил новосибирца, — уточнили в ведомстве.
Сейчас водителя ищут полицейские. Автомобилисту грозит арест до 15 суток.
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