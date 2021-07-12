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Здоровье12 июля 2021 5:35

Новосибирца с коронавирусом оштрафовали на 15 тысяч рублей за то, что пошел менять паспорт

Мужчина нарушил режим самоизоляции
Ульяна ДЖАНКОВАУльяна ДЖАНКОВА
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Новосибирца, нарушившего режим самоизоляции, оштрафовали.

Новосибирца, нарушившего режим самоизоляции, оштрафовали.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Кировский районный суд оштрафовал новосибирца, нарушившего режим самоизоляции. Мужчина болел коронавирусом и должен был находиться дома, но покинул свою квартиру, чтобы заменить паспорт.

— Дело рассмотрели 7 июля. Назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей, — уточнили в суде.

В Новосибирске продлили режим повышенной готовности до конца сентября. Горожанам необходимо соблюдать несколько правил: носить маску в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию. Также в регионе запрещены все массовые мероприятия.

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