В Новосибирске девушка за рулем кроссовера врезалась в столб. Фото: "АСТ-54".

В центре Новосибирске кроссовер на скорости влетел в световую опору. От удара конструкция завалилась. Известно, за рулем иномарки находилась девушка. Информация о ДТП, случившемся накануне, 12 июля, появилась в соцсети.

— Авария произошла на пересечении улиц Каменской и Фрунзе. Столб от удара завалился за металлический забор, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».

По информации ГИБДД Новосибирска, девушка, находившаяся за рулем кроссовера, не справилась с управлением. В результате инцидента никто не пострадал. Инцидент оформили как происшествие с материальным ущербом.

В настоящий момент сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства случившегося, проводится проверка.

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