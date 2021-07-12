Поиски 85-летней пенсионерки в балетках, пропавшей под Новосибирском, завершены

Ранее сообщалось, что бабушка плохо ориентируется в пространстве. Фото: ПСО "ЛизаАлерт Новосибирская область".

В Бердске завершились поиски 85-летней Виктории Мироненко, которая накануне, 11 июля, не вернулась домой с прогулки. Об этом сообщили волонтеры ПСО «ЛизаАлерт Новосибирской области».

— Бабушку нашли люди на улице. Они опознали ее по ориентировке. Они завели ее к себе, вызвали полицию. Из полиции позвонили родным, сообщили, что привезли женщину, похожую на пропавшую. Родственники забрали бабушку, — уточнили КП-Новосибирск руководитель ПСО «ЛизаАлерт Новосибирской области» Алеся Яблонских.

Ранее сообщалось, что бабушка, ушедшая на прогулку в ярких цветных брюках и белых балетках, могла потеряться, так как плохо ориентируется в пространстве.

Волонтеры поблагодарили всех, кто помогал искать пенсионерку.

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