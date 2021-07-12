Погода в Новосибирске на 12 июля 2021 года: в городе будет жарко

Днем температура воздуха составит +29 градусов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Новосибирске на 12 июля 2021 года будет жаркой и солнечной. Такой прогноз на сутки дает «Западно-Сибирский УГМС».

— Днем столбики термометров поднимутся до +27...+29 градусов, а к вечеру опустятся до +13...+18 градусов. Ветер подует восточный от 3 до 7 метров в секунду. Осадков не ожидается, — обещают синоптики.

По данным сайта «Яндекс. Погода» в городе будет облачно, но тепло. Днем температура воздуха составит +26...+27 градусов, а к вечером будет +16...+19 градусов. Ветер будет дуть северо-восточный до 2 метров в секунду. Атмосферное давление составит 740-741 миллиметр ртутного столба.

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