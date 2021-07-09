Бюджет Новосибирской области подкорректировали

Андрей Шимкив говорит, что важно найти золотую середину, чтобы и доходы были, и средств на больницы и школы хватало. Фото: Пресс-служба Заксобрания Новосибирской области.

На 11-й сессии Заксобрания утвердили вторую корректировку областного бюджета. По информации главы минфина, итоги двух прошедших кварталов демонстрируют восстановление экономики. Приростную динамику показал налог на прибыль и налог на совокупный доход, НДФЛ.

- Собственные доходы относительно плана ожидаем с увеличением 4,8 миллиарда рублей. Еще 700 миллионов рублей составила экономия по обслуживанию госдолга. Это основные ресурсы, - отметил министр финансов Виталий Голубенко.

Объем расходов на этот год тоже увеличат на 6863,6 миллиона рублей - до 218 530,6 миллиона рублей. Деньги будут тратить не только на дороги. Комментируя основные изменения в главном финансовом документе области, депутат Валентин Сичкарев назвал финансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности, которое планируется увеличить на 1,480 миллиарда рублей - до 15,73 миллиарда рублей (запланировано строительство 12 новых объектов). Финансирование по листу ожидания составит в общей сумме 2,29 миллиарда рублей, в том числе на переселение граждан из аварийных домов, строительство водопроводов и другие направления - на общую сумму 181 миллион рублей, на увеличение объема субсидии на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, - на сумму 189,6 миллиона рублей. Строительство новых спортивных объектов планируется на общую сумму 260,8 миллиона рублей. Также поправками предусмотрены средства областного бюджета на завершение строительства проблемных домов (47,6 миллиона рублей) и имущественный взнос в Фонд граждан - участников долевого строительства (233,4 миллиона рублей).

- Мы уделяем бюджету огромное внимание. Нам очень важно понимать, как мы будем жить дальше, хватит ли нам бюджетных доходов на все концессии и соглашения по государственно-частному партнерству. Мы это обсуждаем в рабочем порядке. Надеюсь, найдем золотую середину, чтобы и доходы были, и средств на больницы и школы хватало… Но жить надо по доходам. Чтобы хватало и на развитие, и на все выплаты по расходам предыдущих периодов, - подчеркнул председатель Законодательного собрания Андрей Шимкив.