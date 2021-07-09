Депутаты спасают дороги Новосибирска

Мэру пришлось держать ответ перед депутатами. Вопрос он получил и от первого вице-спикера регионального парламента Андрея Панферова. Фото: Пресс-служба Заксобрания Новосибирской области.

Депутаты согласились выделить из областного бюджета дополнительные деньги на ремонт городских дорог, решение было принято на 11-й сессии Заксобрания Новосибирской области после доклада Анатолия Локтя. Мэр признал, что одна из главных городских проблем - разбитые дороги. По его словам, это связано с тем, что Новосибирск - огромный мегаполис с высоким грузооборотом. Грузовики портят асфальт, а на его ремонт нет денег.

Сейчас в городе ремонтируют не больше 800 тысяч квадратных метров в год, это всего 5 - 6% от общей площади дорог Новосибирска, тогда как ремонт необходим около 40% дорожного покрытия. Депутаты Заксобрания согласились выделить из областного бюджета дополнительное финансирование этой сферы - 278 миллионов рублей. Хотя не все согласились, что плохие дороги - результат недофинансирования. Депутат Константин Антонов сравнил Новосибирск и Омск. У соседей протяженность дорог общего пользования больше, но траты на ремонт - меньше. Он отметил, что в городе в этом году с большим опозданием начались работы по программе «Безопасные качественные дороги», в июне ремонт вообще был приостановлен, по сведениям подрядчика - потому что отсутствовало проектное решение. Мэр с замечаниями согласился.

Задали градоначальнику вопрос и про пыль.

- Пыль стала плохим синонимом города Новосибирска, - высказался депутат Александр Аксененко. - По мнению общественников и многих депутатов, это связано с тем, что в зимний период используются не совсем правильные реагенты.

Анатолий Локоть ответил, что планирует повышать долю химических реагентов, это радикальный путь борьбы с пылью, а также обновлять спецтехнику для уборки дорог.

Первый вице-спикер регионального парламента Андрей Панферов обратил внимание на своевременность освоения выделенных денег и задал вопросы:

- Какова уверенность в том, что эти деньги до окончания теплых дней будут использованы по назначению? И как все-таки мы войдем в зиму с тем парком специальных машин, которые есть в городе?

Мэр выразил твердую уверенность в том, что запланированный на лето ремонт будет завершен в срок.

- Что касается спецтехники, то мы закупаем 20 дополнительных единиц, - ответил Анатолий Локоть.