«Толкал полкилометра»: новосибирский подросток угнал чужие «Жигули» на металлолом

Автомобиль был снят с производства 34 года назад Фото: Дмитрий Ахмадуллин

17-летний новосибирец решил угнать чужие «Жигули» на Затулинке. Автомобиль, который в два раза старше подростка не удалось завести — пришлось толкать вручную.

Подозреваемый вручную откатил «ВАЗ-2102» в сторону пункта приема металла. Толкал полкилометра, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Полицейские обнаружили старенькие «Жигули» и передали владельцу. Возбуждено уголовное дело о краже с причинением значительного ущерба, подростка отпустили под подписку о невыезде.

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