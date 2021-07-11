На Красном проспекте в Новосибирске сбили трехлетнего мальчика

ДТП произошло во дворе новостройки. Фото: предоставлено отделом пропаганды ГИБДД по Новосибирску

Новосибирец наехал на мальчика во дворе дома на Красном проспекте, 305/1. В отряде пропаганды ГИБДД по Новосибирску рассказали о происшествии:

— 34-летний водитель на «Сузуки» двигался по внутриквартальному проезду и наехал на трехлетнего мальчика. Ребенка с матерью доставили в больницу, врачи поставили диагноз «перелом левой стопы», — сообщили в ГИБДД.

Мужчина не оставил место ДТП, на месте работает экипаж ДПС. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

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