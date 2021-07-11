«Натуральное, с лапками»: сибирячка нашла навозную муху в фермерской колбасе

Женщина заказала колбасу через интернет. Фото: предоставлено Светланой Бойчук

Сибирячка Светлана Бойчук обнаружила зеленую муху в свежей колбасе от деревенского хозяйства. Женщина выложила гневный пост на страничке facebook.

Впервые такое! Сделала заказ через интернет-магазин «Академшоп» и забросила в корзину. Дома нашла муху, выложила пост в «инстаграм», отметила магазин. Они посмотрели и ничего не написали. Вообще это «Академ хозяйство» очень странное, у них и молоко с запахом навоза, — рассказала Светлана Бойчук.

Женщина отметила, что не будет писать жалобу и обращаться к производителю — но хотела бы рассказать про некачественный товар. После шокирующей находки даже решила бросить есть колбасу. Пользователи соцсетей поддержали сибирячку:

— Я как-то находила клок шерсти в колбасе, отбило желание есть навсегда, — прокомментировала женщина.

— Моя свекровь уверяла, что «сейчас все делают из нефти». Неправда, кой-что и натуральное бывает, с лапками!, — шутит подписчица.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.