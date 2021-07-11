85- летняя пенсионерка в балетках пропала под Новосибирском

Женщину ищут в Бердске. Фото: поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Новосибирской области

Сибирячка Виктория Мироненко (до брака — Бубнова) не вернулась с прогулки 11 июля. Волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области опубликовали ориентировку.

Виктории Ивановне 85 лет, она плохо ориентируется в пространстве. Женщина ростом в 164 см, нормального телосложения, у нее седые волосы и каре-зеленые глаза.

Пенсионерка была одета в сине-белую куртку с капюшоном, розовую футболку, яркие цветные брюки, белые балетки. С собой имела темно-коричневую сумку.

Поисковики просят очевидцев позвонить по номеру 112 или на горячую линию 8 (800) 700 54 52.

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