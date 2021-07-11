«Битва за форточку»: женщины подрались из-за места у окна в электричке

Женщина пинками освободила место у окна Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Конфликт двух женщин из-за места у окна перерос в потасовку. Это случилось в электричке у станции Матвеевка, сообщили в «АСТ-54».

Очевидцы говорят — сперва рыжеволосая женщина в возрасте потребовала открыть форточку у сидящей блондинки. Блондинка не пустила ее к окну и рыжеволосая стала пинать ее.

— Да что это такое? Отойдите от меня, я вас не звала сюда — возмутилась блондинка в маске.

— Открой лапы свои, — требует рыжая.

Конфликт закончился тем, что блондинка пересела, а нападавшая поехала дальше на ее месте.

В пресс-службе МВД на транспорте по Сибирскому федеральному округу сообщили, что проводят проверку по факту конфликта.

Пользователи соцсетей стали шутить над рыжеволосой женщиной, которая пинками освободила себе место:

— Битва за форточку, — пишет пользователь «АСТ-54».

— Перегрелась, однако. Смысл биться — от этих новых «форточек» все равно толка почти никакого.

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