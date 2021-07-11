«Бегите, тачка горит»: пожар на парковке гипермаркета напугал новосибирцев

Более 10 человек застали пожар. Фото: сообщество "Инцидент Новосибирск" "ВКонтакте"
Новосибирцы засняли горящий автомобиль на парковке гипермаркета в Октябрьском районе. Пожар начался после полуночи, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
На место выехали две пожарные машины, автомобиль потушили через 25 минут после звонка. Пострадали автомобили «УАЗ» и «Мазда»: опалило лакокрасочное покрытие, фара и бампер, — сообщили в МЧС.
Очевидцы считают, что сгоревшее авто — это «ВАЗ-2109». Некоторые напугались от хлопков пылающего авто:
Бегите, тачка горит!, — кричал очевидец.
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