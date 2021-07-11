«Бегите, тачка горит»: пожар на парковке гипермаркета напугал новосибирцев

Более 10 человек застали пожар. Фото: сообщество "Инцидент Новосибирск" "ВКонтакте"

Новосибирцы засняли горящий автомобиль на парковке гипермаркета в Октябрьском районе. Пожар начался после полуночи, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

На место выехали две пожарные машины, автомобиль потушили через 25 минут после звонка. Пострадали автомобили «УАЗ» и «Мазда»: опалило лакокрасочное покрытие, фара и бампер, — сообщили в МЧС.

Очевидцы считают, что сгоревшее авто — это «ВАЗ-2109». Некоторые напугались от хлопков пылающего авто:

Бегите, тачка горит!, — кричал очевидец.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.