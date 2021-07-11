«Не стали оформлять ДТП»: новосибирец разбил мотоцикл об машину девушки

Никто серьезно не пострадал
Фото: Никита МАНЬКО
Новосибирец на мотоцикле влетел в иномарку с двумя девушками — и серьезно повредил байк. Корреспондент «КП-Новосибирск» заснял ДТП в ночь на 11 июля.
Столкновение произошло после 02:00 часов ночи на перекрестке улицы Ленина и улицы 1905 года. Мужчина на байке врезался в правый бок «Тойоты», в которой ехали две девушки.
В результате байк оказался разбит, автомобиль получил повреждения. Однако никто из водителей не пострадал. На место прибыли сотрудники полиции, но участники решили не оформлять столкновение.
— По данным дежурной части ПДПС ГИБДД о таком ДТП никто не заявлял, не оформляли, — сообщили в отряде пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
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