«Не стали оформлять ДТП»: новосибирец разбил мотоцикл об машину девушки

Никто серьезно не пострадал Фото: Никита МАНЬКО

Новосибирец на мотоцикле влетел в иномарку с двумя девушками — и серьезно повредил байк. Корреспондент «КП-Новосибирск» заснял ДТП в ночь на 11 июля.

Столкновение произошло после 02:00 часов ночи на перекрестке улицы Ленина и улицы 1905 года. Мужчина на байке врезался в правый бок «Тойоты», в которой ехали две девушки.

В результате байк оказался разбит, автомобиль получил повреждения. Однако никто из водителей не пострадал. На место прибыли сотрудники полиции, но участники решили не оформлять столкновение.

— По данным дежурной части ПДПС ГИБДД о таком ДТП никто не заявлял, не оформляли, — сообщили в отряде пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

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