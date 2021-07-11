Машинный олдскул: фестиваль заниженных авто удивил новосибирцев

Водители вдохнули вторую жизнь в советские авто. Фото: предоставлены автоблогером Александром

Иномарки и «Жигули» легли на асфальт в новосибирском Академгородке. Фестиваль заниженных автомобилей Get it Low поразил гостей 10 июля.

Водители из Новосибирска и других регионов Сибири представили свои машины на конкурс. Организаторы заявили более 30 автомобилей и выбрали лучших в своих номинациях. Автоблогер Александр считает — лучшими были «Тойоты» 80-х годов выпуска и «Жигули».

Японский автопром 80-х пользовался популярностью. Фото: предоставлены автоблогером Александром

— Фестиваль отличный, я за олдскул! И за проявление индивидуальности как в постройке красивого авто, так и во всем остальном, — говорит Александр.

Красные "Жигули" и "Москвич" стали любимцами публики. Фото: предоставлены автоблогером Александром

Зрители охотно фотографировались на фоне восстановленных советских авто:

— Мы с 412-м «Москвичом» ровесники, — написал Александр instazart.

Смотреть видеосюжет Фестиваль заниженных авто Get It Low 2021 в Новосибирске

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