Новосибирец вынес оставленный телефон из салона красоты — его обвинили в краже

Мужчина взял оставленный без присмотра смартфон и убежал. Фото: сообщество "Инцидент Новосибирск" "ВКонтакте"

Владельцы салона красоты разыскивают неизвестного за кражу телефона. Они разместили видео в сообществе «Инцидент Новосибирск» «Вконтакте».

В четверг, 8 июля неизвестный мужчина вошел в салон красоты на улице Ватутина когда мастер отлучилась на пару минут. Он аккуратно и бесшумно открыл дверь, огляделся, после чего взял со стола дорогой телефон и скрылся, — сообщили потерпевшие.

Хозяйка смартфона написала заявление в полицию и попросила помочь найти подозреваемого. Пользователи соцсетей осудили девушку за невнимательность:

— Не оправдываю кражи, но нужно следить за своим имуществом, — прокомментировала подписчица.

— Не одобряю конечно поступок, но и не осуждаю, — написал сибиряк.

Смотреть видеосюжет Новосибирец вынес брошенный телефон из салона красоты

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