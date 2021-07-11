«Стена огня в три метра»: новосибирские пожарные остановили пламя в частном секторе

Более 10 человек пришли понаблюдать за пожаром Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Ночной пожар случился в частном секторе Ленинского района. Подписчики «АСТ-54» уточнили — горели постройки на улице Озерная, 129.

Возгорание началось в гараже местного домовладельца после полуночи. К приезду пожарных огонь объял постройку, перешел на сарай и грозил зажечь жилой дом. Местные жители засняли трехметровое пламя на видео.

— Пожарные расчеты прибыли через 7 минут после звонка, была угроза для частного дома. Пламя удалось остановить и ликвидировать в течение часа. Огонь уничтожил сарай и гараж — более 100 квадратных метров и повредил стену дома, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Пользователи соцсетей разволновались:

— Под конец дня одни печальные новости, — прокомментировала подписчица

— То горим, то затопило, — сокрушается другая сибирячка.

Смотреть видеосюжет Пожар на Озерной в Новосибирске

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