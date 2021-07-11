«Стена огня в три метра»: новосибирские пожарные остановили пламя в частном секторе

Более 10 человек пришли понаблюдать за пожаром
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Ночной пожар случился в частном секторе Ленинского района. Подписчики «АСТ-54» уточнили — горели постройки на улице Озерная, 129.
Возгорание началось в гараже местного домовладельца после полуночи. К приезду пожарных огонь объял постройку, перешел на сарай и грозил зажечь жилой дом. Местные жители засняли трехметровое пламя на видео.
— Пожарные расчеты прибыли через 7 минут после звонка, была угроза для частного дома. Пламя удалось остановить и ликвидировать в течение часа. Огонь уничтожил сарай и гараж — более 100 квадратных метров и повредил стену дома, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
Пользователи соцсетей разволновались:
— Под конец дня одни печальные новости, — прокомментировала подписчица
— То горим, то затопило, — сокрушается другая сибирячка.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер