Погода в Новосибирске на 11 июля 2021 года: что обещают синоптики

В Новосибирске будет жаркий день.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Погода в Новосибирске на 11 июля 2021 года будет жаркой и без осадков. Об этом рассказали в Западно-Сибирском гидрометцентре.
— В Новосибирске днем воздух прогреется до 27 градусов. Порывы ветра достигнут 8 метров в секунду. По области столбик термометра поднимется до 29 градусов. Местами возможны дожди, а утром туман. Порывы ветра могут достигать 13 метров в секунду, — говорится в сообщении Западно-Сибирского гидрометцентра.
Как сообщает сайт «Яндекс. Погода» днем в воскресенье воздух прогреется до 26 градусов, а ночью опустится до 17 градусов.
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