Подростки кидали бутылку с крыши. Фото: стоп-кадр

Сибирячка в соцсети пожаловалась на подростков, кидающих с крыши бутылку. Она сняла их на видео. Это произошло у дома №45 на улице Зорге.

— Они успокоились только, когда бутылка разбилась. После этого они шли к будке с электрощитом. Залезли там на крышу. А ранее доставали продавца магазина. Женщине пришлось закрыть двери от назойливых подростков, — рассказала КП-Новосибирск Анастасия.

Сибирячка обратилась к родителям, чтобы те побеседовали с детьми и объяснили им, что подобные развлечения опасны и для них самих, и для прохожих.

Смотреть видеосюжет Сибирячку возмутили подростки, кидающие бутылку с крыши

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