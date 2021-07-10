В Новосибирске подросток нашел банковскую карту и потратил с нее 41 тысяч рублей

Подросток потратил с чужой карты 41 тысячу рублей.
Фото: Александр ГЛУЗ
В Кировском районе Новосибирска полицейские поймали 17-летнего подростка, который потратил с чужой карты 41 тысячу рублей. Ее он нашел на улице
— 1 июля в полицию обратилась женщина. Она рассказала, что у магазина потеряла банковскую карту. Позже с нее была списана 41 тысяча рублей, — уточнили в ГУ МВД по Новосибирской области.
Подросток рассчитывался чужой картой бесконтактно.
Сейчас заведено уголовное дело по статье «Кража». Подросток находится под подпиской о невыезде.
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