Новосибирец нашел на остановке коробку с щенками и запиской

Новосибирец нашел коробку с щенками. Фото: Евгений Кандыба
Новосибирец нашел на железнодорожной станции Первомайская коробку с щенками. На ней неизвестные попытались объяснить, почему бросили малышей.
— Будут среднего роста. Мать умерли при родах, — было написано на коробке.
Новосибирец опубликовал пост с просьбой приютить щенков.
— Очень жалко… Может кто заберет новорожденных ? — говорится в сообщении мужчины.
Под постом сразу несколько желающих захотели забрать к себе малышей. Позже один из них сообщил, что щенков на остановке уже нет.
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