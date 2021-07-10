Новосибирец нашел на остановке коробку с щенками и запиской

Новосибирец нашел коробку с щенками. Фото: Евгений Кандыба

Новосибирец нашел на железнодорожной станции Первомайская коробку с щенками. На ней неизвестные попытались объяснить, почему бросили малышей.

— Будут среднего роста. Мать умерли при родах, — было написано на коробке.

Новосибирец опубликовал пост с просьбой приютить щенков.

— Очень жалко… Может кто заберет новорожденных ? — говорится в сообщении мужчины.

Под постом сразу несколько желающих захотели забрать к себе малышей. Позже один из них сообщил, что щенков на остановке уже нет.

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