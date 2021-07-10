Новосибирец встретил двух лосей у кладбища

Новосибирец встретил двух лосей. Фото: Евгений Логинов

Новосибирец встретил двух лосей в лесу у кладбища. Это произошло рано утром 10 июля в Первомайском районе города.

— Их было двое, видел их между Переходным мостом и улицей Баганской, они куда-то шли, а увидев меня, один из них убежал, второй — дал его сфотографировать и потом побежал вслед за первым, — рассказал КП-Новосибирск Евгений. — Там лес, рядом дорога для машин и поездов.

Лоси гуляли в лесу Первомайского района. Фото: Евгений Логинов

Их еще видели на улице Сызранская и около Стрелочного завода.

Со слов мужчины он не удивился, увидев животных. Оказывается лоси частые гости в Первомайском районе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.