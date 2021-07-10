Новосибирец встретил двух лосей у кладбища

Новосибирец встретил двух лосей. Фото: Евгений Логинов
Новосибирец встретил двух лосей в лесу у кладбища. Это произошло рано утром 10 июля в Первомайском районе города.
— Их было двое, видел их между Переходным мостом и улицей Баганской, они куда-то шли, а увидев меня, один из них убежал, второй — дал его сфотографировать и потом побежал вслед за первым, — рассказал КП-Новосибирск Евгений. — Там лес, рядом дорога для машин и поездов.
Лоси гуляли в лесу Первомайского района. Фото: Евгений Логинов
Их еще видели на улице Сызранская и около Стрелочного завода.
Со слов мужчины он не удивился, увидев животных. Оказывается лоси частые гости в Первомайском районе.
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