Новосибирские ветеринары прооперировали собаку, у которой шерсть росла из глаза

У собаки росла шерсть из глаза. Фото: клиника «БЭСТ»

В Новосибирской клинике для животных прооперировали собаку, у которой шерсть росла из глаза. Ветеринары диагностировали у нее дермоид — доброкачественное врожденное новообразование,. В клинике рассказали, что дермоид встречается у многих животных, в том числе у кошек, собак. Это нарушение развития глаза в эмбриональный период. Дермоиды вызывают сильный дискомфорт у животного. Пес мог ослепнуть на один глаз.

— Единственный метод лечения такой патологии — хирургический. В послеоперационный период обязательно ношение защитного воротника, использование местных и системных антибиотиков, — уточнили в клинике.

Патологию можно заметить у животного сразу, как только у него открылись глаза после рождения.

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