В Новосибирске мужчина таинственно пропал после увольнения с работы

В Новосибирской области ищут 43-летнего Олега Родионова. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Новосибирске ищут 43-летнего Олега Родионова. Мужчина родом из другого региона, однако проживал и работал он тут уже достаточно долгое время. На связь с семьей сибиряк перестал выходить с апреля. По телефону, который мужчина оставил родным, бывший работодатель пропавшего рассказал им, что Олег уволился и уехал. Местонахождение мужчины до сих про остается неизвестным.

— Приметы: рост 176 сантиметров, нормальное телосложение, короткие русые волосы, карие глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск». — Во что был одет мужчина на момент своего исчезновения — неизвестно.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находится Олег или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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