«Ударил головой в бровь»: в Новосибирской области 25-летний парень избил двоих полицейских

Рабочий лесхоза в Доволенском районе Новосибирской области подрался с полицейскими. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Рабочий лесхоза в Доволенском районе Новосибирской области подрался с полицейскими, приехавшими туда на вызов. Инцидент произошел в четверг, 8 июля.

— Оперативники прибыли в Доволенский лесхоз после сообщения о случившемся там скандале. На месте их встретил нетрезвые 25-летний местный рабочий, который два раза ударил 30-летнего полицейского головой в правую бровь, а 33-летнего водителя полицейской машины рукой по лицу, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

В больнице у 30-летнего лейтенанта диагностировали ушиб окологлазничной области, а у 33-летнего сержанта — ушиб верхней губы. Сейчас 25-летний сибиряк задержан, а по данному факту проводится проверка. Кстати, ранее парень уже был судим за незаконную охоту.

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