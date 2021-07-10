Погода в Новосибирске на 10 июля 2021 года: что обещают синоптики

Днем будет жарко.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Погода в Новосибирске на 10 июля 2021 года будет жаркой и солнечной. Днем температура воздуха составит +25...+27 градусов, а ночью +14...+16 градусов.
— Ветер будет дуть восточный от 3 до 8 метров в секунду, — обещают метеорологи Западно-Сибирского Гидрометцентра.
Как сообщает сайт «Яндекс. Погода» в субботу столбики термометров поднимутся до +23...+25 градусов, а ночью +13...+16 градусов. Ветер подует северо-восточный со скоростью до 2 метров в секунду. Атмосферное давление составит 740-743 миллиметра ртутного столба.
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