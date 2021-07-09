В Новосибирске мотоциклист попал в больницу после аварии с «Ладой»

В Новосибирске, вечером 9 июля, «Лада» столкнулась с мотоциклистом. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске, вечером 9 июля, «Лада» столкнулась с мотоциклистом. ДТП случилось в Центральном районе города.

— Сегодня, около шести часов вечера, 31-летний водитель автомобиля «Лада Приора» ехал по улице Орджоникидзе в сторону улицы Семьи Шамшиных, с левым поворотом в сторону улицы Трудовая. Около дома №30 по улице Семьи Шамшаных он столкнулся с мотоциклом под управлением 24-летнего водителя, ехавшего во встречном направлении по улице Орджоникидзе, — пояснили КП-Новосибирск в Госавтоинспекции по Новосибирску.

В результате ДТП пострадал мотоциклист, его доставили в больницу для уточнения травм. На месте работает экипаж ГИБДД, все причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

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