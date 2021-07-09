Погода на выходные 10 и 11 июля 2021 года в Новосибирске: пора идти на пляж

Самый жаркий день - воскресенье.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Погода на выходные 10 и 11 июля 2021 года в Новосибирске будет жаркой и солнечной. Днем столбики термометров поднимутся до +28 градусов. Ночи будут чуть прохладнее. Температура воздуха будет колебаться от +12...+16 градусов.
— Ветер подует восточный со сменой на юго-восточный со скоростью от 2 до 8 градусов, — обещают метеорологи Западно-Сибирского УГМС.
Как сообщает сайт «Яндекс. Погода» на выходных самым жарким днем станет воскресенье. В этот день столбики термометров поднимутся до +26 градусов. Самая прохладная ночь будет в субботу. На улице будет всего +12 градусов. Атмосферное давление составит 740-743 миллиметра ртутного столба.
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