В Новосибирске пропал 17-летний мальчик с обесцвеченными волосами и серьгой в правом ухе

В Новосибирске ищут 17-летнего Александра Щелкунова. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Новосибирске ищут 17-летнего Александра Щелкунова. Как пояснили КП-Новосибирск волонтеры, парень родом из другого региона: 7 июля он перестал выходить на связь с родными, они написали в полицию заявление об его исчезновении. Выяснилось, что в последний раз подростка видели именно в нашем городе.

— Приметы: рост 178 сантиметров, худощавое телосложение, волосы обесцвечены, затылок окрашен в красный цвет, глаза серо-голубые. Парень также носит очки, а правом ухе у него имеется серьга, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск». — На момент своего исчезновения парень был одет в черную майку, зеленые камуфляжные штаны, черные кроссовки или бело-красные кеды.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может быть Александр или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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