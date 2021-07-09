Сибирячка на иномарке сбила велосипедиста: это попало на видео

В Новосибирске иномарка сбила велосипедиста на пешеходном переходе. Фото: Кадр из видео

В Новосибирске иномарка сбила велосипедиста на пешеходном переходе. ДТП произошло в Заельцовском районе города днем, 8 июля.

— Женщина на кроссовере Nissan X-Trail поворачивала с Дуси Ковальчук на Нарымскую и сбила велосипедиста, который не спешился на пешеходном переходе, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

Инцидент попал на запись видеорегистратора одного из автомобилистов. На кадрах ролика видно, что, судя по всему, велосипедист получил не очень серьезные травмы. В городской Госавтоинспекции КП-Новосибирск сообщили, что о таком ДТП никто не заявлял.

Смотреть видеосюжет В Новосибирске женщина на иномарке сбила велосипедиста

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.