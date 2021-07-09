Сибирячка на иномарке сбила велосипедиста: это попало на видео

В Новосибирске иномарка сбила велосипедиста на пешеходном переходе. Фото: Кадр из видео
В Новосибирске иномарка сбила велосипедиста на пешеходном переходе. ДТП произошло в Заельцовском районе города днем, 8 июля.
— Женщина на кроссовере Nissan X-Trail поворачивала с Дуси Ковальчук на Нарымскую и сбила велосипедиста, который не спешился на пешеходном переходе, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».
Инцидент попал на запись видеорегистратора одного из автомобилистов. На кадрах ролика видно, что, судя по всему, велосипедист получил не очень серьезные травмы. В городской Госавтоинспекции КП-Новосибирск сообщили, что о таком ДТП никто не заявлял.
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