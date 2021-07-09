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Общество9 июля 2021 13:00

«Ей сильно спинку порезали»: сибирячка рассказала о кошке, заболевшей после стрижки в ветеринарном центре

После процедуры, за которую женщина заплатила 1000 рублей, ей пришлось лечить любимицу
Анна АЛЕКСЕЕВААнна АЛЕКСЕЕВА
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После процедуры, за которую женщина заплатила 1000 рублей, ей пришлось лечить любимицу. Фото: "Фламп".

После процедуры, за которую женщина заплатила 1000 рублей, ей пришлось лечить любимицу. Фото: "Фламп".

Жительница Новосибирской области приехала в гости в столицу Сибири вместе с кошкой. Пользуясь случаем, решила отвести любимицу на стрижку в один из ветеринарных центров на улице Заречной. Однако после визита к грумеру кошка заболела. Ее хозяйка винит во всем сотрудника клиники, который стриг животное. Женщина написала об этом на сайте «Фламп» в пятницу, 9 июля.

— В эту организацию пришли впервые — раньше обращались в другие места. Стрижку выполнили безобразно: машинкой сильно порезали спинку в трех местах. При этом ничего не сказали! Видимо, замазали перекисью, да еще взяли с меня 1000 рублей. Результат процедуры — кошка болеет с 25 июня! Мучается! У нее страшные корки! Таких грумеров к животным подпускать нельзя! — написала возмущенная сибирячка.

Там же, на сайте, последовал ответ из клиники. Там отметили, что раны на теле кошки возникли в результате механического повреждения машинкой пустул — гнойничков, образовавшихся на коже у животного.

— Это результаты не порезов, «не выдирания клочков шерсти с кожей», а пиодермии, с занесением инфекции после вылизывания животным этих мест, — отметили в клинике.

Также представители центра написали, что женщине нужно было привести кошку в клинику на следующий день для оказания помощи, а не писать жалобы в Интернете.

Однако хозяйка кошки уверена, никаких проблем у животного до визита к этому грумеру не было.

— О том, что у нее поражение кожи можно было сообщить после стрижки и дать мне рекомендации! О таких вещах нужно заранее говорить, это же живое существо! Сколько раз раньше ее стригли, все было хорошо! — отметила сибирячка.

Комментаторы поддержали женщину и пожелали кошке скорейшего выздоровления.

— Какой кошмар ! Бедная кошечка, пусть скорее поправится! Позор такому центру! — написали сибиряки.

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