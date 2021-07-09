Пробки в Новосибирске на вечер 9 июля 2021 года: на Димитровском мосту не проехать

Пробки достигли 6 баллов.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Пробки в Новосибирске на вечер 9 июля 2021 года сковали город. По данным сайта «2GIS» заторы на дорогах достигли 6 баллов.
На левый берег сложно уехать. Огромная пробка образовалась на Димитровском мосту и длится до самой площади Труда. Как сообщают водители из-за аварий на улицах Немировича-Данченко и Ватутина на дорогах так же образовались заторы. Автомобилистам придется долго стоять на кольце на площади Кирова. Оттуда пробка уходит на улицу Сибиряков-Гвардейцев и Петухова.
На правом берегу пробка начинается от улицы Фабричная и длится до станции метро «Речной вокзал». Огромная вереница из машин собралась на улице Ипподромская, Ленина и Орджоникидзе. Так же небольшие заторы образовались на улице Кирова.
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