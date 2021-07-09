В Правительстве региона выступили за создание системы комплексной защиты городских лесов

Встречу провел министр сельского хозяйства Евгений Лещенко. Фото: Правительство Новосибирской области

В Правительстве Новосибирской области, 8 июля, обсудили перспективы развития территорий лесных парков в Новосибирске и Новосибирской агломерации. На повестке были вопросы создания системы водно-лесного каркаса и работа над концепцией развития особо охраняемых территорий региона.

Встречу провел заместитель Председателя Правительства региона — министр сельского хозяйства Евгений Лещенко.

— Наши предложения на сегодняшний день — разработать систему водно-зеленых каркасов. Решение — в комплексном подходе. Существуют разные способы сохранения территорий. И я думаю, что, когда будет достигнут консенсус и выстроен продуктивный диалог с мэрией города Новосибирска и представителями общественности, создание особо охраняемых природных территорий может и не потребоваться, — отметил Евгений Лещенко.

Депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Александр Аксененко подчеркнул, что первоочередным в работе по развитию особо охраняемых природных территорий является размежевание и поставка на кадастровый учет. В настоящее время в Новосибирске данная работа ведется, выполнено порядка 90% работ, полное их завершение планируется в 2022 году.

Для более детальной проработки вопросов развития природоохранных зон при министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области действует рабочая группа по развитию особо охраняемы природных территорий регионального значения. В ее состав вошли представители науки, общественности, органов власти, а также организаций осуществляющих свою деятельность в сфере окружающей природной среды. В ходе встречи было принято решение расширить список участников группы.

Также на встрече обсуждались вопросы защиты еще нескольких городских лесов Новосибирска. В частности, прозвучало предложение о создании лесного парка в сосновом бору в микрорайоне Нижняя Ельцовка, был поднят вопрос о присвоении статуса памятника природы регионального значения Шлюзовскому лесоболотному комплексу «Сказочный».

Зампред Правительства региона Евгений Лещенко дал поручение министерству природных ресурсов и экологии проработать вопрос о возможности присвоения природоохранных статусов территориям и вынести на обсуждение рабочей группы. Также в числе решений — организация регулярных встреч с представителями экологической общественности, работа над концепцией развития особо охраняемых территорий региона и продолжение работы по Заельцовскому бору как пилотному проекту по охране городских лесов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.