Горючее пришлось вернуть

Фото предоставлено Агенством Безопасности ГВАРДИЯ.

Инцидент произошел на золотодобывающем предприятии в Иркутской области.

В 4 часа утра водитель бензовоза доставил предприятию-заказчику дизельное топливо. Охранник внимательно осмотрел въезжающий автомобиль, убедился в том, что автоцистерна опломбирована, а сопровождающие груз документы в порядке, после чего запустил «Урал».

На территории карьера бензовоз проехал к месту перелива и находился там примерно 30 минут. За это время водитель должен был перелить привезенную солярку в подземную цистерну.

По истечении получаса бензовоз появился на контрольно-пропускном пункте, и водитель сообщил охранникам, что разгрузился. Перед тем как выпустить машину, сотрудник ГВАРДИИ Александр Бондаренко, как и предписано инструкцией, осмотрел цистерну и обнаружил внутри топливо. Не перелитой предприятию солярки оказалось 200 литров - материальный ущерб по одному эпизоду мог составить около 10 тысяч рублей. Но обычно такие хищения, если их не пресечь, становятся системными, и тогда ущерб достигает астрономических сумм.

Охранник отправил водителя машины обратно и выпустил с территории предприятия лишь после того, как вся солярка была передана.

Теперь этим случаем займется внутренняя служба безопасности предприятия, а при установлении у водителя умысла на кражу - правоохранительные органы.